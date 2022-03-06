Самые крупные металлургические заводы России. | 9ox.ru

Россия — богатая природными ресурсами страна. Поэтому среди ведущих видов промышленности в стране металлургия занимает одно из лидирующих положений. Время не стоит на месте, развиваются технологии производства, в связи с чем в мире растет потребление не только пластиковых материалов, но и металла. Россию это также не обошло стороной, поэтому она все сильнее нуждается в добыче и обработке металлов, столь необходимых для успешного развития машиностроения, строительной индустрии, военных технологий, производстве бытовой техники и т.д. Для всех этих сфер необходимы регулярные поставки качественного металла. Более того, без металлов и продуктов их переработки невозможно осуществлять добычу руды, ее транспортировку и последующую переработку. Поэтому, представляем вашему вниманию топ-10 крупнейших металлургических заводов страны.

10. «Волжский трубный завод»

Начиная с 1970 года в России ведет свою деятельность Волжский трубный завод. Он по праву считается одним из самых крупных заводов, занимающихся изготовлением труб в стране. Трубы Волжского трубного завода применяются в нефтегазовой промышленности, в химическом производстве и других отраслях.

Местонахождение завода — Волгоградская область, город Волжский. Завод предоставляет рабочие места для почти 10 тыс специалистов, а изготавливаемая продукция реализуется не только на территории России, но и за рубежом. В своей деятельности завод придерживается природоохранных принципов и старается бережно использовать природные ресурсы.

9. «Оскольский электрометаллургический комбинат»

В Старом Осколе Белгородской области расположен электрометаллургический комбинат. Он ведет свою деятельность со второй половины 20 столетия, и уже почти 50 лет обеспечивает работой около 11 тыс человек. Будучи первопроходцем в электрометаллургической промышленности, он производит продукцию, востребованную не только Россией, но и странами СНГ.

8. «Челябинский металлургический комбинат»

Еще один крупнейший металлургический завод страны размещен в Челябинской области. Его деятельность направлена на производство сталепрокатов и нержавеющих материалов, востребованных в машиностроительной индустрии, строительной отрасли, атомной и медицинской сфере. Особого внимания заслуживает то, что комбинат обладает собственным именным знаком, который может проставлять на продукции.

7. «Выксунский металлургический комбинат»

Один из первых металлургических заводов в России, основанный более 260 лет назад. В его штате насчитывается около 13 тыс сотрудников. За долгие годы существования Выксунский металлургический комбинат стал лидером среди металлургических заводов, занимающихся производством трубопроката и колес для поездов и других видов железнодорожного транспорта. За год комбинат изготавливает около 2 млн труб.

6. «Челябинский трубопрокатный завод»

Самый крупный изготовитель труб в стране — Челябинский трубопрокатный завод. Предприятие принимает заказы любой сложности и изготавливает трубы разного величины. Уже 80 лет завод ежедневно работает на благо промышленности, выполняя заказы безупречно. Продукция завода в количестве свыше 600 тонн использовалась при строительстве магистрального газопровода между Россией и Германией. Таких результатов удалось достичь благодаря слаженной работе 25 тысяч сотрудников предприятия.

5. «Нижнетагильский металлургический комбинат»

Нижнетагильский металлургический комбинат — высокотехнологичная организация, занимающаяся изготовлением высококачественной стали. В работу комбинат принимает заказы на производство товаров самой любой сложности и высшего качества, однако в основе проивзодства комбината лежит изготовление металлопрокатов. Продукция завода используется в вагонном строительстве, машиностроении и трубопрокате. Кроме того, Нижнетагильский металлургический завод выпускает особый вид проката стали, применяющийся в строительстве магистрального газопровода. Работу завода обеспечивает штат из 20 тысяч рабочих и специалистов.

4. «Западно-Сибирский металлургический комбинат»

В Кемеровской области с 1964 года работает еще один крупный металлургический комбинатов страны. Его работу обеспечивают более 22 тыс сотрудников, поставляющих огромные объемы черного металла не только в города Российской Федерации, но и европейским странам. На Западно-Сибирском металлургическом комбинате изготавливают металлопрофиль и чугун строительного назначения, а также рельсы, для производства которых выделены огромные площади на территории города. Строительный прокат размещен на территории около 3 тыс га. Основа его продукции — прокат профиля и производство чугуна. Рельсовый комплекс изготавливает пути для железнодорожной инфраструктуры, включая трамвайные подразделения и метрополитен.

3. «Северсталь»

В городе Череповец ведет свою деятельность широко известная компания — “Северсталь”. Основу ее производственной деятельности составляют сталелитейная и горнодобывающая промышленность. Более 50 тысяч специалистов, работающих в компании, занимаются производством сталепроката, труб и металлопрофилей. Годовой объем выпускаемой продукции составляет более 11,5 млн тонн стали и 15 млн тонн руды.

2. «Новолипецкий металлургический комбинат»

Новолипецкий металлургический комбинат — лидирующий производитель стали в стране. Комбинат представляет собой организацию, деятельность которой на всех циклах металлургической промышленности: начиная от добычи руды, заканчивая производством конечного продукта — прокатного листа металла. Продукция комбината востребована разными отраслями промышленности: машиностроением, строительной сферой и энергетикой. В год Новолипецкий металлургический комбинат силами 28 тыс человек производит около около 13 млн тонн стали, что составляет примерно 18% от общероссийского производства

1. «Магнитогорский Металлургический комбинат»

С 1932 года ведет свою промышленную деятельность крупнейший комбинат страны —

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). ММК состоит из нескольких заводов, занимающих более 11 тыс га земли. Все заводы организованы так, что самостоятельно осуществляют деятельность, начиная с этапа добычи рудного материала, заканчивая его обработкой. Добыча руды ведется в городе Бакал. На производстве ММК задействовано около 19 тыс человек, изготавливающих около 12, 5 млн тонн стального материала в год.