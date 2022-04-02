Самые крупные реки Краснодарского края | 9ox.ru

Несмотря на то, что не все города Краснодарского края входят в состав Кубанской области, в простонародье эти названия используются как синонимы, и Краснодарский край неофициально именуют Кубанью. Мы тоже будем придерживаться этой традиции в данной статье, рассказывая вам об основных водных артериях региона.

Общая протяженность рек Кубани составляет свыше 38 тысяч км. Они берут начало из разных источников и подразделяются на горные и равнинные реки, степные реки, впадающие в Азовское море, водоемы Тамани, а также главную артерию края — Кубань со всеми ее притоками. Общее количество рек в регионе насчитывает более 13,5 тысяч.

Все они имеют важное значение для Краснодарского края, выполняя промысловые, транспортные, торговые, промышленные и энергетические функции. Более 35% товарооборота всей страны осуществляется через речные системы региона. Портовые города являются пристанищем и отправной точкой для торговых и грузовых судов, а также торговым пунктом. Некоторые реки использовались для транспортировки лесов, другие являлись и являются источником питьевой воды, третьи обеспечивают регион электроэнергией.

Среди обилия водотоков Кубани, наиболее известны реки Кубань, Ея, Ейск, Белая, Бейсуг и некоторые другие, одновременно являющиеся самыми крупными артериями региона. Расскажем о них подробнее.

Река Белая

Река Белая является одним из крупнейших притоков Кубани. Ее длина составляет 273 м. В ходе истории название реки неоднократно менялось. Первое известное название было дано ей адыгейцами и звучало как Шхагуаще, что означает “Богиня горы”. Со временем на место Шхагуаще пришло короткое Бэла, от которого и возникло современное название Белая река. Вдоль течения реки открываются живописные пейзажи с видом на водопады и крутые скалы, сменяющиеся глубокими каньонами. Из-за бурного течения река Белая очень популярна у рафтингистов. Для удобства их размещения и сплавов на ее берегах оборудованы кемпинги.

Река Кубань

Крупнейшая река Кубанской области носит одноименное с ней название — Кубань. Ее длина составляет 87 км. Исток Кубани находится в горной местности на высоте более 5 тысяч м над уровнем моря, а именно: на вершине горы Эльбрус. Среди обилия притоков, которых насчитывается более 14 тысяч, правые притоки практически отсутствуют.

Название реки “Кубань” было предложено византийским послом в VI веке и закрепилось до наших дней. До этого река сменила более 300 названий. Берега у реки живописные, с неглубоким дном и большим количеством песчаных пляжей, активно использующихся местными жителями для летнего отдыха, в том числе с детьми.

Кубань выполняет функции не только туристического, торгового и промыслового объекта, но и обеспечивает электроэнергией множество городов Краснодарского края. На реке расположены 4 ГЭС и крупное водохранилище.

Река Ея

Длина реки Ея составляет 311 км. Ее русло проходит через Краснодарский край и Ростовскую область. Река неоднократно меняла свое название. Известно, что раньше она называлась Яйя, что означает “Иван” с тюркского языка. По мнению историков, это связано с тем, что на этой территории раньше было много русских поселений.

Река Ея привлекает много туристов и дайвером. Причиной тому являются многочисленные легенды о том, что на реке раньше тонуло много судов с сокровищами, которые до сих пор лежат на дне реки.

В честь реки названы близлежащие территории — город, хутора, станция и т.д.

Река Лаба

Русло реки Лаба охватывает горные территории и низины. Исток реки находится на одном из хребтов Кавказских гор. По ее берегам на высокогорных участках расположены луговые просторы, а на низменных участках она окружена высоким лесом, который вырубали. Вырубленные деревья сплавляли непосредственно по реке до поселка Курджинова, где бревна отлавливали и отправляли на деревообрабатывающее предприятие. В настоящее время река Лаба используется как основной источник воды для полива сельскохозяйственных территорий.

Река Протока

Еще одна крупная артерия Кубани — Протока. Она протягивается на 140 км. Река используется для сельскохозяйственных и промысловых задач. Водой из Протоки поливают близлежащие рисовые поля, а богатый подводный мир обеспечивает жителей богатым уловом. Старое название реки звучало как Черная Протока, но со временем первое слово перестали использовать.

Река Челбас

Исток относительно неглубокой реки, Челбас находится в степи в пруде Мирный. Река протягивается на 290 км. Ее название, Челбас, имеет тюркское происхождение и означает “ковш воды”. Таким образом местное население отразило в названии особенность водоема — небольшую глубину.

Река Бейсуг

Одна из длиннейших рек Кубани, Бейсуг, имеет протяженность 243 км. На реке находится важный объект региона — Бейсугское водохранилище. Название реки имеет татарское происхождение и означает “княжеская” река. Русло реки извилистое с достаточно быстрым, но не сильным течением. Впадает в Азовское море.

Река Уруп

Исток реки Уруп находится в горной местности. От одноименной горы Уруп из родника берет начало горный поток и растягивается на 231 км. В низине течение реки успокаивается, скальные берега сменяются лесополосой и равнинными территориями. На отдельных участках река Уруп очень мелководная и ее можно перейти вброд.

Горные реки

Горные реки Кубанского региона делятся на ледниковые (Кубань и притоки), родниковые (Уруп и другие) и климатические (Иль).

Реки Кубани очень привлекательны для водного туризма, пеших маршрутов и пикников. Гости Краснодарского края и местные жители с удовольствием занимаются рафтингом, рыбачат, ходят в горы на отдых, занимаются “тихой охотой” (собирают грибы), а также просто прогуливаются на лошадях.

С точки зрения экологии, у Кубани достаточно проблем. На берегах рек расположились города, поселки, промышленные предприятия. В воду попадают промышленные отходы, топливо и другие загрязнения, с которыми не справляются очистные сооружения.

Природа тоже не щадит этот край. Сюда часто приходят тропические циклоны с ливнями, от которых реки разливаются, а берега разрушаются. Русла рек постепенно меняются.

Дополнительные загрязнения идут со стороны водного транспорта (топливо) и отдыхающих, которые не всегда бережно относятся к окружающей среде.