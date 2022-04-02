Самые крупные реки Краснодарского края | 9ox.ru

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Самые крупные реки Краснодарского края

Река Кубань

Несмотря на то, что не все города Краснодарского края входят в состав Кубанской области, в простонародье эти названия используются как синонимы, и Краснодарский край неофициально именуют Кубанью. Мы тоже будем придерживаться этой традиции в данной статье, рассказывая вам об основных водных артериях региона.

Общая протяженность рек Кубани составляет свыше 38 тысяч км. Они берут начало из разных источников и подразделяются на горные и равнинные реки, степные реки, впадающие в Азовское море, водоемы Тамани, а также главную артерию края — Кубань со всеми ее притоками. Общее количество рек в регионе насчитывает более 13,5 тысяч.

Все они имеют важное значение для Краснодарского края, выполняя промысловые, транспортные, торговые, промышленные и энергетические функции. Более 35% товарооборота всей страны осуществляется через речные системы региона. Портовые города являются пристанищем и отправной точкой для торговых и грузовых судов, а также торговым пунктом. Некоторые реки использовались для транспортировки лесов, другие являлись и являются источником питьевой воды, третьи обеспечивают регион электроэнергией.

Среди обилия водотоков Кубани, наиболее известны реки Кубань, Ея, Ейск, Белая, Бейсуг и некоторые другие, одновременно являющиеся самыми крупными артериями региона. Расскажем о них подробнее.

Река Белая

Река Белая Кубань

Река Белая является одним из крупнейших притоков Кубани. Ее длина составляет 273 м. В ходе истории название реки неоднократно менялось. Первое известное название было дано ей адыгейцами и звучало как Шхагуаще, что означает “Богиня горы”. Со временем на место Шхагуаще пришло короткое Бэла, от которого и возникло современное название Белая река. Вдоль течения реки открываются живописные пейзажи с видом на водопады и крутые скалы, сменяющиеся глубокими каньонами. Из-за бурного течения река Белая очень популярна у рафтингистов. Для удобства их размещения и сплавов на ее берегах оборудованы кемпинги. 

Река Кубань

Река Кубань

Крупнейшая река Кубанской области носит одноименное с ней название — Кубань. Ее длина составляет 87 км. Исток Кубани находится в горной местности на высоте более 5 тысяч м над уровнем моря, а именно: на вершине горы Эльбрус. Среди обилия притоков, которых насчитывается более 14 тысяч, правые притоки практически отсутствуют.

Название реки “Кубань” было предложено византийским послом в VI веке и закрепилось до наших дней. До этого река сменила более 300 названий. Берега у реки живописные, с неглубоким дном и большим количеством песчаных пляжей, активно использующихся местными жителями для летнего отдыха, в том числе с детьми.

Кубань выполняет функции не только туристического, торгового и промыслового объекта, но и обеспечивает электроэнергией  множество городов Краснодарского края. На реке расположены 4 ГЭС и крупное водохранилище.

Река Ея

Река Ея

Длина реки Ея составляет 311 км. Ее русло проходит через Краснодарский край и Ростовскую область. Река неоднократно меняла свое название. Известно, что раньше она называлась Яйя, что означает “Иван” с тюркского языка. По мнению историков, это связано с тем, что на этой территории раньше было много русских поселений.

Река Ея привлекает много туристов и дайвером. Причиной тому являются многочисленные легенды о том, что на реке раньше тонуло много судов с сокровищами, которые до сих пор лежат на дне реки.

В честь реки названы близлежащие территории — город, хутора, станция и т.д.

Река Лаба

Река Лаба

Русло реки Лаба охватывает горные территории и низины. Исток реки находится на одном из хребтов Кавказских гор. По ее берегам на высокогорных участках расположены луговые просторы, а на низменных участках она окружена высоким лесом, который вырубали. Вырубленные деревья сплавляли непосредственно по реке до поселка Курджинова, где бревна отлавливали и отправляли на деревообрабатывающее предприятие. В настоящее время река Лаба используется как основной источник воды для полива сельскохозяйственных территорий. 

Река Протока

Река Протока

Еще одна крупная артерия Кубани — Протока. Она протягивается на 140 км. Река используется для сельскохозяйственных и промысловых задач. Водой из Протоки поливают близлежащие рисовые поля, а богатый подводный мир обеспечивает жителей богатым уловом. Старое название реки звучало как Черная Протока, но со временем первое слово перестали использовать.

Река Челбас

Река Челбас

Исток относительно неглубокой реки, Челбас находится в степи в пруде Мирный. Река протягивается на 290 км. Ее название, Челбас, имеет тюркское происхождение и означает “ковш воды”. Таким образом местное население отразило в названии особенность водоема — небольшую глубину.

Река Бейсуг

Река Бейсуг

Одна из длиннейших рек Кубани, Бейсуг, имеет протяженность 243 км. На реке находится важный объект региона — Бейсугское водохранилище. Название реки имеет татарское происхождение и означает “княжеская” река. Русло реки извилистое с достаточно быстрым, но не сильным течением. Впадает в Азовское море.

Река Уруп

Река Уруп

Исток реки Уруп находится в горной местности. От одноименной горы Уруп из родника берет начало горный поток и растягивается на 231 км. В низине течение реки успокаивается, скальные берега сменяются лесополосой и равнинными территориями. На отдельных участках река Уруп очень мелководная и ее можно перейти вброд.

Горные реки

Горные реки

Горные реки Кубанского региона делятся на ледниковые (Кубань и притоки), родниковые (Уруп и другие) и климатические (Иль).

Реки Кубани очень привлекательны для водного туризма, пеших маршрутов и пикников. Гости Краснодарского края и местные жители с удовольствием занимаются рафтингом, рыбачат, ходят в горы на отдых, занимаются “тихой охотой” (собирают грибы), а также просто прогуливаются на лошадях. 

С точки зрения экологии, у Кубани достаточно проблем. На берегах рек расположились города, поселки, промышленные предприятия. В воду попадают промышленные отходы, топливо и другие загрязнения, с которыми не справляются очистные сооружения.

Природа тоже не щадит этот край. Сюда часто приходят тропические циклоны с ливнями, от которых реки разливаются, а берега разрушаются. Русла рек постепенно меняются.

Дополнительные загрязнения идут со стороны водного транспорта (топливо) и отдыхающих, которые не всегда бережно относятся к окружающей среде.

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