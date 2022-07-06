Суть счастья: 20 способов стать счастливее уже сегодня | 9ox.ru

Задумывались ли вы когда-нибудь о счастье? Можете ли назвать себя счастливым человеком? А насколько вы счастливы по шкале от 0 до 100?

В одном из своих произведений Лиос Блайт сказал, что мы на протяжении всей своей жизни невольно упускаем счастье. Как? Мы ассоциируем счастье с чем-то, что должно прийти к нам в будущем при определенных обстоятельствах. И вместо того, чтобы радоваться моменту, наслаждаться жизнью, мы стараемся сделать все, чтобы эти обстоятельства действительно наступили. Иными словами, мы не позволяем себе быть счастливыми, пока не будут соблюдены для этого все условия.

Но ведь мы можем быть счастливыми здесь и сейчас, в этот момент времени, а не в неопределенном будущем. Для этого существуют различные методики, позволяющие нам приблизить это светлое чувство. Давайте мы вам расскажем о них подробнее, а вы постараетесь все их испробовать и стать чуточку счастливее вместе с нами.

1. Притворитесь счастливым

Вы возможно удивитесь, но даже из самого грустного настроения можно перейти в веселое и счастливое при помощи этой маленькой хитрости. Заставьте себя улыбнуться, или даже посмеяться, расправьте плечи, потянитесь, постарайтесь расслабить мышцы спины и лица, и обратите внимание, как ваше душевное состояние начинает улучшаться. Как это работает?

Изменения вашего мышления и попытки убрать напряжение в теле вызывают ответную реакцию мозга, который стимулирует выработку эндорфина и окситоцина, известных как гормоны счастья. Благодаря им ваше самочувствие начнет улучшаться, настроение станет более веселым, а вы будете себе казаться симпатичнее и привлекательнее. Изменения вашего настроения и мироощущения найдут отклик и у окружающих, которые будут отражать ваше внутреннее счастье и доброжелательнее к вам относиться.

Таким образом, вы можете научиться самостоятельно “программировать” себя на счастье и начать испытывать это чувство, даже если не все условия для этого уже исполнены.

2. Ищите счастье в каждом дне

Какой бы трудной ни была жизненная ситуация, всегда можно найти то, что заставит вас улыбнуться и почувствовать нежность, умиление или признательность. Это может быть какой-то короткий момент или, казалось бы, незначительное событие, будь то снегопад, неожиданная встреча или шалость пушистого котенка.

Чтобы начать замечать такие вещи, нужно постараться перевести взор от внутренних переживаний к внешнему миру. Поможет в этом деле ведение дневника, куда вы будете записывать все, что вызвало у вас улыбку, смех или приятную душевную легкость. Купите себе красивый блокнот и ежедневно записывайте туда по три события, которые вызвали у вас положительные эмоции. Опишите ваши ощущения, проиллюстрируйте ваши чувства или саму ситуацию, так вы научитесь видеть счастье в повседневной жизни.

3. Больше объятий!

Уже давным давно великие умы науки доказали, что для снижения уровня стресса в организме, нам нужен телесный контакт с приятными людьми. Такие касания стимулируют выработку окситоцина в организме, от которого зависит наше душевное состояние — счастье. А ведь это еще и для здоровья полезно! У счастливых людей иммунитет крепче. Так что, чтобы стать счастливее, чаще обнимайтесь с другими людьми! Обнимайте родных, друзей, хороших знакомых. Увеличьте долю прикосновений в повседневной жизни: пройдите курс массажа, займитесь танцами или парной йогой, больше секса и физической нежности с партнером.

4. Обратите внимание на свое окружение

Ни для кого не секрет, что люди из нашего окружения питают нас энергией, а также забирают нашу. Чтобы улучшить свое душевное состояние, постарайтесь общаться с теми, кто дарит вам положительные эмоции, заряжает хорошим настроением и в целом является “батарейкой” для вас. Подумайте, кто из вашего круга общения симпатичен вам больше других? С кем приятно проводить время? Проанализируйте, чем эти люди для вас притягательны, какие их черты вам нравятся больше всего, и постарайтесь выработать их в себе.

5. Разбудите любопытство

Многих восхищает детская непосредственность, открытость, любопытство и жизнерадостность. Они с восторгом встречают все новое и с трепетом ждут каких-то грядущих событий. Им трудно отвлечься от ожидания веселого праздника или мероприятия. Дети очень любопытны и любознательны. Им интересно, что и как делают другие дети, что говорят, как реагируют на что-то. Их восхищение чем-то всегда сопровождается большой активностью, эмоции захлестывают малышей с головой, отчего они становятся очень бойкими, шумными, веселыми, счастливыми и открытыми новому.

Именно любопытство заставляет мозг работать на максимум, развивает креативность и побуждает нас создавать что-то новое, придумывать и творить. Благодаря любопытству и желанию знать, познать и испытать, мы сохраняем свою молодость и ясность ума.

6. Учитесь отдавать

Многие из нас любят получать подарки. А ведь дарить что-то или отдавать не менее приятно. Скорее наоборот, когда мы делимся чем-то своим, мы заряжаемся чужими эмоциями и счастьем.

Но это не обязательно должны быть деньги или подарки. Отдавать можно самое ценное — свое время. Когда мы дарим другому человеку свое время, внимание, сочувствие, мы не только оказываем ему поддержку, но и подпитываем себя энергией, оптимизмом. Поэтому общение с другими людьми важно в первую очередь нам самим.

7. Научитесь заново смеяться

Помните, как в детстве мы смеялись так, что сложно было не только говорить, но и дышать? А когда вы последний раз так хохотали будучи взрослым? Когда последний раз смеялись до упаду с вашим самым близким человеком?

Дети смеются очень самозабвенно. Но чем старше становится человек, тем реже можно увидеть его смеющимся от души. А ведь именно смех помогает нам расслабиться, отвлечься от тревог и даже снять напряжение в скованных мышцах.

Научитесь по-детски смеяться! Почитайте анекдоты, посмотрите смешные передачи, смейтесь над тем, что вам смешно, независимо от того, что думают окружающие!

8. Займитесь творчеством

Многим из нас не хватает творчества в жизни. У кого-то работа далека от креатива и применения фантазии, а кто-то считает это уделом маленьких детей. Но попробуйте впустить творчество в вашу жизнь и посмотрите, насколько счастливее она станет. Запишитесь на танцы, начните рисовать, попробуйте себя в блогерстве. А может вы в детстве мечтали попробовать какое-то хобби, но так и не решились? Значит пришло время его попробовать! Дерзайте, найдите хобби для души и станьте счастливее!

С возрастом мы все больше стремимся к комфорту, но не только физическому, но и душевному. Мы избегаем ситуаций, где нам будет неуютно, непривычно, поэтому стараемся избегать всего нового и рискованного. Так мы хотим оградить себя от опасности провала, но делаем только хуже.

Чем сильнее мы погружаемся в зону комфорта, тем страшнее нам кажется окружающий мир. Мы начинаем бояться всего: новых начинаний, может же не получиться, новых впечатлений, а вдруг это не мое, и т.д. В результате все, что не входит в нашу жизненную рутину, мы начинаем воспринимать как опасность. Но ведь счастье часто находится за пределами зоны комфорта, и чтобы его достичь, нужно превозмочь себя и выйти за пределы привычного уютного мира, открывшись новому, рискованному, страшному и большому миру.

10. Общайтесь с животными

Наши любимые четвероногие друзья — истинные лекари душевных мук, тревог и переживаний. Давно доказано, что достаточно нескольких минут, проведенных вместе с животным, чтобы наш организм начал вырабатывать гормоны счастья, уменьшая уровень стресса. Поэтому, гладьте кошек и собак, друзья!

11. Сформулируйте намерение

Все в нашей голове. Все проблемы идут из нее и решаются благодаря ей же. Чтобы начать менять свое мировоззрение, мироощущение и постараться привнести счастье в собственную жизнь, важно сформулировать главную мысль (намерение) так, чтобы она закрепилась в нашем сознании. Это своего рода медитация, которая настраивает наше подсознание на новый режим работы, на счастье.

12. Больше зеленого и желтого

Уставший, несчастливый человек невольно стремиться спрятаться, оградиться от внешнего мира, поэтому начинает носить темную одежду, уменьшая количество красок в собственной жизни. Однако ученые из Амстердама утверждают, что в таком состоянии нужно добавить в жизнь больше желтых и зеленых оттенков. Именно эти два цвета ассоциируются у людей со счастьем, весной, возрождением природы и жизни. Поэтому, чтобы стать счастливее, добавьте желтого и зеленого в свою жизнь и быт.

13. Делитесь счастьем

Проверено, что счастливые люди, которые делятся своим счастьем с окружающими, становятся еще счастливее. У вас хорошее настроение? Улыбнитесь всем вокруг, и вам улыбнутся в ответ. Скажите комплимент собеседнику, подбодрите человека, у которого день не задался. Даря счастье другим людям, вы сами становитесь счастливее!

14. Отдохните на природе

Хороший способ борьбы со стрессом — отдых на природе. Всем известно, что находясь на природе, человек расслабляется, отдыхает душой и телом, его организм начинает увеличивать количество гормонов счастья, снижая уровень кортизола. Еще в Японии был проведен эксперимент, где две группы людей разместили в разных зонах: одних в лесу, других в городе. Результаты показали, что у тех, кто был в лесу, уровень стресса стал ниже, пульс стал размереннее и давление пришло в норму. Почему так происходит? Помимо физической нагрузки, которой подвергается человек на природе, он дышит воздухом, насыщенным фитонцидами, благотворно влияющими на иммунитет и душевное здоровье человека.

15. Отправьте запрос во Вселенную

Вы замечали, что иногда в нашей жизни происходят очень странные события? Например, некоторые желания исполняются как в сказке. Кто-то говорит, что это ангел-хранитель постарался, а кто уверен, что это Вселенная благоволит нам. Бытует мнение, что для исполнения какого-то желания, нужно его детально визуализировать. Так мозг настроится на его исполнение. Ну или Вселенная получит запрос и исполнит сокровенную мечту.

16. Отдохните от гаджетов

Давно известно, что очень сильно на уровень нашего стресса влияют гаджеты. Мы живем в информационном сообществе, поэтому наш мозг находится в режиме постоянного притока информации, как нужной, так и бесполезной. Поэтому рекомендуем отдохнуть от цифровых устройств. Поживите некоторое время без смартфонов и компьютеров (ну или сведите к минимуму их использование). Больше общайтесь с другими людьми в живую, а не в мессенджерах. Проведите время с семьей. Не пользуйтесь соцсетями перед сном.

17. Принцип лагом

Сейчас очень популярен образ жизни в соответствии с принципом лагом. Он подразумевает под собой баланс в потреблении. То есть пользование тем количеством ресурсов, которое необходимо для жизни, без преувеличения или дефицита.

18. Создайте свой расслабляющий набор

Соберите для себя расслабляющий набор. Добавьте в него то, что помогает вам ощутить комфорт, тепло, уют, расслабление. Это может быть особенный сорт чая, любимый вид конфет или шоколада, какая-то теплая и дорогая сердцу вещь.

Пользуйтесь этим набором регулярно, не в особенные дни, а постоянно. Так вы проявите заботу о себе, улучшите свое самочувствие, станете спокойнее и счастливее.

19. Читайте хорошие книги о счастье

На уровень нашего счастья очень сильно влияют книги. Поэтому, чтобы стать счастливее, нужно читать соответствующую литературу. Выбирайте произведения о счастливых людях, читайте романы с хэппи эндом. Просто читайте. И ваше внутреннее состояние будет тоже улучшаться. Хорошие книги дарят желание жить, быть счастливыми, любимыми, веселыми.

Мы сами формируем наше счастье. Мы на него влияем, можем усиливать или уменьшать. Хочешь быть счастливее? Здорово! Начинай делать все, что в твоих силах, чтобы достичь этой цели!

20. Определите, что для вас счастье

Попробуйте аффирмации, которые помогают настроиться на счастье. Ежедневно формулируйте собственную мысль о том, что для вас счастье, что делает вас счастливыми, какое ваше воспоминание самое счастливое, почему вы имеете право быть счастливыми и какое будущее для вас самое счастливое.